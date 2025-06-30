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Ракурс
Уряд підтримав річну відстрочку для тих, хто відслужив за «Контрактом 18–24»

Уряд підтримав річну відстрочку для тих, хто відслужив за «Контрактом 18−24»

30 чер 2025, 19:03
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Міністерство оборони ініціювало внесення змін до законодавства, що передбачають 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18−24».

Раніше, після звільнення з військової служби, таких громадян могли взяти на військовий облік і одразу призвати знову.

Ключові пункти постанови:

  • Усувається невизначеність щодо подальшого статусу цих добровольців після завершення контракту.

  • Надається можливість відпочинку та, за потреби, медичної/соціальної реабілітації.

Нагадаємо, у лютому Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком 18−24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

Джерело: Ракурс


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