Бойцы Сил спецопераций уничтожили прорывавшуюся на Сумщину разведгруппу россиян

30 июн 2025, 19:47
Бійці Сил спецоперацій знищили розвідгрупу армії рф, яка проривалася в Сумську область.

В результаті запеклого бою ворожу групу було знищено, одного російського військовослужбовця вдалося взято в полон.

Спеціальні дії провели оператори 6-го полку ССО «Рейнджер». Це сталося поблизу державного кордону з росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.

Источник: Ракурс


