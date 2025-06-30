Бойцы Сил спецопераций уничтожили прорывавшуюся на Сумщину разведгруппу россиян

https://racurs.ua/n207464-boycy-sil-specoperaciy-unichtojili-proryvavshuusya-na-sumschinu-razvedgruppu-rossiyan.html

Ракурс

Бійці Сил спецоперацій знищили розвідгрупу армії рф, яка проривалася в Сумську область.

В результаті запеклого бою ворожу групу було знищено, одного російського військовослужбовця вдалося взято в полон.

Спеціальні дії провели оператори 6-го полку ССО «Рейнджер». Це сталося поблизу державного кордону з росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.