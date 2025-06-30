Бійці Сил спецоперацій знищили розвідгрупу росіян, яка проривалася на Сумщину

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Бійці Сил спецоперацій знищили розвідгрупу армії рф, яка проривалася в Сумську область.

В результаті запеклого бою ворожу групу було знищено, одного російського військовослужбовця вдалося взято в полон.

Спеціальні дії провели оператори 6-го полку ССО «Рейнджер». Це сталося поблизу державного кордону з росією. На Північнослобожанському напрямку вони організували засідку на ворожу розвідгрупу, яка намагалась проникнути на українську територію.