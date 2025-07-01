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Дроны ГУР "Бобер" в Крыму поразили системы ПВО и истребитель Су-30

Дроны ГУР «Бобер» в Крыму поразили системы ПВО и истребитель Су-30 (ВИДЕО)

1 июл 2025, 10:28
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Головне управління розвідки (ГУР) показало есклюзивні кадри роботи українських дронів UJ-26 «Бобер» на території Криму.

Дрони вразили військові цілі рф на аеродромі в Саках.

На відео ГУР ― ураження винищувача Су-30, зенітного ракетного-гарматного комплексу «Панцир-С1» з обслугою і кількох російських радарів, серед яких «Ніобій-СВ», «Пєчора-3» і «Протівнік-ГЕ».

Источник: Ракурс


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