Дрони ГУР "Бобер" у Криму вразили системи ППО та винищувач Су-30

https://racurs.ua/ua/n207472-drony-gur-bober-u-krymu-vrazyly-systemy-ppo-ta-vynyschuvach-su-30-video.html

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Головне управління розвідки (ГУР) показало есклюзивні кадри роботи українських дронів UJ-26 «Бобер» на території Криму.

Дрони вразили військові цілі рф на аеродромі в Саках.

На відео ГУР ― ураження винищувача Су-30, зенітного ракетного-гарматного комплексу «Панцир-С1» з обслугою і кількох російських радарів, серед яких «Ніобій-СВ», «Пєчора-3» і «Протівнік-ГЕ».