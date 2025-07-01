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Дрони ГУР "Бобер" у Криму вразили системи ППО та винищувач Су-30
Дрони ГУР «Бобер» у Криму вразили системи ППО та винищувач Су-30 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207472-drony-gur-bober-u-krymu-vrazyly-systemy-ppo-ta-vynyschuvach-su-30-video.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) показало есклюзивні кадри роботи українських дронів UJ-26 «Бобер» на території Криму.
Дрони вразили військові цілі рф на аеродромі в Саках.
На відео ГУР ― ураження винищувача Су-30, зенітного ракетного-гарматного комплексу «Панцир-С1» з обслугою і кількох російських радарів, серед яких «Ніобій-СВ», «Пєчора-3» і «Протівнік-ГЕ».