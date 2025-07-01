Передавал данные о ПВО и энергообъектах - в Днепре монтажника подозревают в госизмене

https://racurs.ua/n207475-peredaval-dannye-o-pvo-i-energoobektah-v-dnepre-montajnika-podozrevaut-v-gosizmene.html

Ракурс

Передавав дані про ППО та енергооб'єкти — у Дніпрі чоловіка підозрюють у держзраді.

За версією слідства, 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії, яка відновлює українські енергообʼєкти після ворожих прильотів, корегував атаки росіян по енергообʼєктах Дніпра і Запоріжжя.

Фігурант передавав РФ точні координати та відомості про стан енергетичних обʼєктіD — він фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-картах. Ідеться про підприємства, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя.

Також підозрюваний надсилав скриншоти з геолокаціями місць дислокації військових частин ЗСУ та розміщення систем ППО. Його тримають під вартою без права на заставу. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.