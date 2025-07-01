Передавав дані про ППО та енергооб’єкти — у Дніпрі чоловіка підозрюють у держзраді

https://racurs.ua/ua/n207475-peredavav-dani-pro-ppo-ta-energoobiekty-u-dnipri-montajnyka-pidozruut-u-derjzradi.html

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Передавав дані про ППО та енергооб'єкти — у Дніпрі чоловіка підозрюють у держзраді.

За версією слідства, 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії, яка відновлює українські енергообʼєкти після ворожих прильотів, корегував атаки росіян по енергообʼєктах Дніпра і Запоріжжя.

Фігурант передавав РФ точні координати та відомості про стан енергетичних обʼєктіD — він фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-картах. Ідеться про підприємства, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя.

Також підозрюваний надсилав скриншоти з геолокаціями місць дислокації військових частин ЗСУ та розміщення систем ППО. Його тримають під вартою без права на заставу. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.