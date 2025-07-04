Запорожская АЭС отрезана от энергосистемы, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n207560-rossiyskiy-obstrel-vyzval-blekaut-na-zaes-galuschenko.html

Ракурс

Удар російських загарбників окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Про це сьогодні, 4 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України. Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки, — розповів він.

Галущенко зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення ЗАЕС уже вісім разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

Це черговий акт ядерного терору росіян! — наголосив міністр.

Також про блекаут на ЗАЕС повідомляє прес-служба «Енергоатому»

Сьогодні, 04 липня 2025 року, внаслідок повітряного удару російських військ по території України, була пошкоджена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми, — розповіли у компанії.