Рашисты нанесли уже несколько ударов по зданиям по ТЦК, фото: ГСЧС

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росія ударами по ТЦК намагається зірвати мобілізацію в Україні.

Це не перша спроба ворога і вони можуть продовжуватися, заявив у коментарі агентству «РБК-Україна» речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні, — зазначив він. — Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії.

Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше — у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

Три атаки, які відбулись на ТЦК останнім часом — у Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці — є продовженням цієї кампанії, вважає Саранцев.

З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри, — додав він.

Нагадаємо, 30 червня росіяни вдарили дроном поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі. 3 вони атакували два ТЦК у Полтаві. Сьогодні вранці стало відомо, що БПЛА вдарили по будівлі ТЦК у Кременчуці Полтавської області.

Джерело: «РБК-Україна»