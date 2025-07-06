россия начала перебрасывать десятки грузовиков для подкрепления сил на Сумщине. Фото:

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Країна-агресор росія вирішила посилити своє збройне угруповання на Сумському напрямку.

Із Запорізького напрямку через окупований Маріуполь та російські Таганрог й Ростов фіксується велике перекидання вантажівок з живою силою. У колоні побачили автомобілі Росгвардії та мікроавтобуси «Газель». Ймовірно, ворожі машини прямували на залізницю. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 6 липня повідомив у Telegram.

Андрющенко припустив, що росіяни перекидають підкріплення на Сумщину, бо ситуація на півночі України для них погіршилася. У колоні «збірна солянка», включаючи підрозділ бойовиків із Чечні.

Понад 20 вантажівок в колоні з Росгвардією та автобусами (Газелі), плани окупантом. Наші довели до Таганрогу, але судячи по маршруту рухались на залізницю. З урахуванням покращенням нашого положення та погіршення ситуації на півночі для них — підкріплення на Суми? — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що в окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували 15 вантажівок з бойовиками із Чечні, які прибули з росії. Цих «кадирівців» вороже командування планувало перемістити на ротацію в Запорізьку область, а саме в район тимчасово окупованих Енергодару, Мелітополя та Василівки.