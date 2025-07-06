Дроны атаковали базу Черноморского флота рф в Новороссийске

Дроны атаковали базу Черноморского флота рф. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n207608-drony-atakovali-bazu-chernomorskogo-flota-rf-v-novorossiyske.html

Ракурс

Вибухи гриміли 6 липня у Новоросійську Краснодарського краю рф.

Надводні дрони та безпілотники атакували базу Чорноморського флоту росії. Саме Новоросійськ став головною базою для залишків Чорноморського флоту після численних українських атак на російський флот в окупованому Криму. Сьогоднішня ранкова атака велася одночасно з води та повітря. Про це повідомили російські Telegram-канали.

У місті упродовж кількох годин лунала сирена повітряної тривоги й працювала протиповітряна оборона. Наслідки атаки на Новоросійськ наразі невідомі.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив про перекриття руху та заборону прогулянок по набережній Новоросійська, звідки відкривається вид на гавань та бойові кораблі ЧФ рф.

У Міністерстві оборони росії заявили, що сили ППО нібито збили 120 українських дрони. При цьому замовчали про вибухи в Краснодарському краї.

Нагадаємо, 3 травня вперше український морський дрон Magura збив російський винищувач Су-30 у районі міста Новоросійськ у Краснодарському краї. Саме в порту цього міста росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту.