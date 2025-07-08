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Разведка обнародовала данные военного преступника, причастного к российскому удару по "Охматдету"

Разведка обнародовала данные военного преступника, причастного к российскому удару по «Охматдету» (ФОТО)

8 июл 2025, 09:56
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ГУР МО України оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до російського удару по дитячій лікарні «Охматдит», який стався 8 липня 2024 року.

Майор зс рф Шейнов Дєніс Алєксєєвіч — начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, ідеться у повідомленні Головне управління розвідки МО України.

Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Майор Шейнов за своїми функціональними обов’язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Источник: Ракурс


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