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Оккупанты ударили FPV-дроном по машине с гражданскими. Фото:
Оккупанты атаковали FPV-дроном авто с гражданскими на Запорожье — трое раненыхhttps://racurs.ua/n207657-okkupanty-atakovali-fpv-dronom-avto-s-grajdanskimi-na-zaporoje-troe-ranenyh.htmlРакурс
Російський безпілотник влучив в цивільний автомобіль у Запорізькій області.
Окупанти спрямували FPV-дрон по машині з мирними мешканцями у Гуляйпільській громаді. Постраждали троє осіб. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
За його словами, госпіталізувати довелося 47-річну жінку та 59-річного чоловіка. А на місці медичну допомогу надали 70-річному чоловікові.
Як відомо, російські сили регулярно атакують FPV-дронами цивільних у прифронтових регіонах. Також ворог застосовує ударні БпЛА, ракети, КАБи й реактивні системи залпового вогню.
Нагадаємо, 5 липня військові рф вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Поранення дістав 49-річний листоноша з Сумщини, який якраз розвозив пошту.
А 2 липня окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі. Тоді поранення дістали четверо осіб, всіх довелося госпіталізувати.