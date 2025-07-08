Оккупанты ударили FPV-дроном по машине с гражданскими. Фото:

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Російський безпілотник влучив в цивільний автомобіль у Запорізькій області.

Окупанти спрямували FPV-дрон по машині з мирними мешканцями у Гуляйпільській громаді. Постраждали троє осіб. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, госпіталізувати довелося 47-річну жінку та 59-річного чоловіка. А на місці медичну допомогу надали 70-річному чоловікові.

Як відомо, російські сили регулярно атакують FPV-дронами цивільних у прифронтових регіонах. Також ворог застосовує ударні БпЛА, ракети, КАБи й реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, 5 липня військові рф вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Поранення дістав 49-річний листоноша з Сумщини, який якраз розвозив пошту.

А 2 липня окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі. Тоді поранення дістали четверо осіб, всіх довелося госпіталізувати.