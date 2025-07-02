Росіяни атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі. Фото: ОВА

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Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі.

У середу, 2 липня, внаслідок дронової атаки в місті були поранені четверо осіб. Всіх довелося госпіталізувати. У важкому стані 65-річний чоловік. Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені дві машини. Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

В ОВА також поінформували, що вночі ворог FPV-дроном та артилерією бив по Нікопольщині. Окупанти гатили по райцентру і Покровській громаді.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда. Також зачепило лінію електропередач. А через скидання боєприпасу з БпЛА вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок.

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 1 липня обстріляли з артилерії одну з лікарень Херсона. Внаслідок удару поранень дістали п’ятеро пацієнтів та троє медичних сестер. Будівля медичного закладу пошкоджена.