В крупнейшем пункте пропуска на границе с Польшей введены ограничения для автобусов

https://racurs.ua/n207689-v-krupneyshem-punkte-propuska-na-granice-s-polshey-vvedeny-ogranicheniya-dlya-avtobusov.html

Ракурс

Для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею з 10 липня діятимуть тимчасові обмеження.

Зокрема, вирішено запровадити можливість реєстрації на пункті пропуску «Шегині — Медика» лише регулярних автобусних маршрутів.

Нерегулярні маршрути реєструватись для перетину кордону через цей пункт пропуску тимчасово не зможуть.

Рішення починає діяти з 00.00 10 липня. Діятиме відповідна функція до зменшення навантаження на вказаний пункт пропуску.

Перевізник може обрати будь-який інший пункт пропуску, де доступна реєстрація для нерегулярних маршрутів.

При цьому жодних змін щодо в’їзду до України регулярних чи нерегулярних маршрутів не відбувається. Відповідні обмеження діють лише на виїзд із України.