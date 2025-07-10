Зеленский рассказал, кто может стать новым послом в США

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n207709-zelenskiy-rasskazal-kto-mojet-stat-novym-poslom-v-ssha.html

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Посольство України в США може очолити чинний міністр оборони України Рустем Умєров. У такому разі будуть необхідні великі перестановки в Кабміні.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зеленський підтвердив, що він змінить посла України в США. За словами Зеленського, він вдячний за роботу чинному послу Оксані Маркаровій і вже обговорив із нею можливості подальшої держслужби.

Зеленський уточнив, що хотів би, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні. Але остаточне рішення залежить від неї самої.

Що стосується нового посла і Кабінету міністрів. Я скажу відверто: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України, зрозуміло чому, — зазначив він.

Зеленський звернув увагу, що весь український бюджет зараз — «це війна» і від Міністерства оборони дуже багато чого залежить.

За його словами, у цьому контексті Україні дуже важливо посилювати відносини зі США і «не втратити момент»:

Тому потрібно, щоб людина була сильною і була в контексті найголовнішого, а це посилення України, насамперед зброя. Тому одна з моїх ідей, що це може бути міністр оборони України. І це має великий вплив на уряд.

Джерело: «РБК-Україна»