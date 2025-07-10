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У Шевченківському районі Києва в одному із місць ворожих влучань у житловий будинок завершені аварійно-рятувальні роботи.
Про це сьогодні, 10 липня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Вивезено понад 60 куб. м будівельного сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають ще на одній із локацій, — розповіли у відомстві. — Наразі продовжують працювати 53 рятувальники та 14 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
Сьогодні в результаті нічного російського обстрілу в столиці були пошкоджені об'єкти цивільної та промислової інфраструктури в Шевченківському, Солом’янському та Дарницькому районах.
Загинули дві людини, ще 26 — постраждали.
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