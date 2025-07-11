Трамп отреагировал на обстрел роддома в Харькове. Фото:

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Ракурс

Президент Дональд Трамп прокоментував удар російських окупантів по пологовому будинку в Харкові.

Американський лідер спілкувався з журналістами біля Білого дому перед поїздкою до штату Техас. Преса запитала главу Сполучених Штатів про те, які він ставиться до того, що армія російської федерації обстріляла один із харківських пологових будинків. Трамп відповів загадковою заявою. Про це повідомляє SkyNews.

Побачите, що буде відбуватися, — коротко відповів він.

Нагадаємо, вранці 11 липня російські загарбники атакували Салтівський район Харкова ударними безпілотниками типу «Шахед». Удари ворога пошкодили пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад та нежитлову будівлю.

Постраждали дев’ятеро осіб. Серед постраждалих 45-річний та 64 чоловіки й 73-річна жінка. А у трьох жінок та трьох їхніх дітей, які перебували в постраждалому пологовому будинку, діагностували гостру стресову реакцію.

Джерело: SkyNews