Убитый полковник СБУ Иван Воронич руководил группой, которая ликвидировала «Моторолу» и наступала на Курщину. Фото:

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Убитий в Києві полковник СБУ командував підрозділом, який воював на Курщині та ліквідував Моторолу.

Загиблий10 липня в Голосіївському районі столиці Іван Воронич був офіцером Центру спеціальних операцій «Альфа» та пропрацював у Службі безпеки України кілька десятків років. Він активно протистояв російським окупантам та проросійським бойовикам з 2014 року. Про це повідомило видання New York Times.

Зазначається, що служити в СБУ Воронич розпочав в 1990-х роках. Свого часу він очолював П’яте управління, яке отримувало технічну підтримку від Центрального розвідувального управління США і було відповідальне за ліквідацію російського бойовика Мотороли.

А з початку повномасштабної російсько-української війни Воронич служив в елітному підрозділі, що діяв у сірій зоні фронту. Також цей підрозділ відігравав ключову роль у наступі в Курській області рф у 2024 році.

Якщо мотивом є побутове вбивство — це одна справа. Але якщо це публічна страта, здійснена росіянами, — це зовсім інше, і тоді СБУ має негайно реагувати, — розповів керівник спецслужби Іван Баканов, який був знайомий із загиблим особисто.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва п’ятьма пострілами впритул вбили чоловіка. Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що застрелений — полковник СБУ Іван Воронич.

У спецслужбі офіційно не підтверджували вбивство саме Воронича, а лише заявили, що під час стрілянини вбили їхнього працівника.

Джерело: New York Times