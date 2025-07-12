Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n207749-ya-ne-budu-prezidentom-30-let-zelenskiy.html

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Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC запевнив, що «не буде президентом 30−35 років як беземоційний вбивця путін».

Про це Зеленський заявив, оцінюючи мотиви путіна та пояснюючи різницю між ставленням до війни лідерів України та рф.

Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там… 35 років. Я не буду… Повірте мені, — наголосив Зеленський.

А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо, це важливо для моєї родини, для дітей. Для мене це дуже важливо. Для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе і якнайкраще, — додав він.

За словами Зеленського, він та путін по-різному ставляться до війни.