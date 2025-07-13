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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, приблизно опівночі вкотре обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Вадим Лях.
Ніч у Словʼянську знов видалася гучною. Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.
За словами Ляха, ворог атакував мікрорайони Центр і Залізничний.
Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки. На щастя, без постраждалих, — розповів мер.
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