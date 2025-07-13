Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Вадим Лях

Рашисти вночі обстріляли Слов’янськ — пошкоджено лікарню та дитсадок (ВІДЕО)

13 лип 2025, 09:32
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, приблизно опівночі вкотре обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Вадим Лях.

Ніч у Словʼянську знов видалася гучною. Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.

За словами Ляха, ворог атакував мікрорайони Центр і Залізничний.

Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки. На щастя, без постраждалих, — розповів мер.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів