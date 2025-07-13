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Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Вадим Лях
Рашисти вночі обстріляли Слов’янськ — пошкоджено лікарню та дитсадок (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207762-rashysty-vnochi-obstrilyaly-slov-yansk-poshkodjeno-likarnu-ta-dytsadok-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, приблизно опівночі вкотре обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Вадим Лях.
Ніч у Словʼянську знов видалася гучною. Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.
За словами Ляха, ворог атакував мікрорайони Центр і Залізничний.
Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки. На щастя, без постраждалих, — розповів мер.
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