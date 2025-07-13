Наслідки російського обстрілу Слов’янська, фото: Вадим Лях

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 липня, приблизно опівночі вкотре обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Вадим Лях.

Ніч у Словʼянську знов видалася гучною. Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА «Герань-2», — зазначив він.

За словами Ляха, ворог атакував мікрорайони Центр і Залізничний.