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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Синельниківщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти з вечора тероризували два райони Дніпропетровщини, поранено людину — ОВА (ФОТО)

13 лип 2025, 08:53
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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 12 липня, тероризували два райони Дніпропетровщини.

Про це сьогодні, 13 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовано такі наслідки:

по Синельниківському району ворог бив безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік. Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань — горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей, він частково знищений. Також є руйнування на території підприємства. Понівечені приватний будинок, два комбайни, авто;

на Нікопольський район росіяни скерували важку артилерію та fpv-дрони. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.

Наслідки російських обстрілів Синельниківщини, фото: Сергій Лисак

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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