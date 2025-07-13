Наслідки негоди на Харківщині, фото: ДСНС

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Харків та область вчора, 12 липня, ввечері накрила сильна злива зі шквальним вітром.

За попередніми даними одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали, з них одна дитина, повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Відомо про такі наслідки негоди:

у селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;

у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало три людини;

в Основ’янському районі внаслідок падіння дерева постраждала семирічна дівчинка;

у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;

у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;

у Харківському районі від станції Покотилівка у бік міста Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Прес-служба «Укрзалізниці» вчора ввечері повідомляла, що шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах призвели до затримки низки поїздів у регіоні.

Компанія вивела резервні тепловози. Повідомлялося, що жодного рейсу було не скасовано.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні вранці повідомив у своєму Telegram-каналі, що в області без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.

На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів, — зазначив він.

Також Синєгубов попереджає, що в Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.