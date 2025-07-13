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Последствия непогоды в Харьковской области, фото: ГСЧС
На Харьковщине непогода унесла жизнь человека, еще пятеро пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n207760-na-harkovschine-nepogoda-unesla-jizn-cheloveka-esche-pyatero-postradali-foto.htmlРакурс
Харків та область вчора, 12 липня, ввечері накрила сильна злива зі шквальним вітром.
За попередніми даними одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали, з них одна дитина, повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.
Відомо про такі наслідки негоди:
- у селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;
- у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало три людини;
- в Основ’янському районі внаслідок падіння дерева постраждала семирічна дівчинка;
- у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;
- у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;
- у Харківському районі від станції Покотилівка у бік міста Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.
Прес-служба «Укрзалізниці» вчора ввечері повідомляла, що шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах призвели до затримки низки поїздів у регіоні.
Компанія вивела резервні тепловози. Повідомлялося, що жодного рейсу було не скасовано.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні вранці повідомив у своєму Telegram-каналі, що в області без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.
На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів, — зазначив він.
Також Синєгубов попереджає, що в Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.
13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15−20 метрів на секунду. Будьте обережними. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці! — наголосив він.