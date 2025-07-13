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Последствия непогоды в Харьковской области, фото: ГСЧС

На Харьковщине непогода унесла жизнь человека, еще пятеро пострадали (ФОТО)

13 июл 2025, 08:18
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Харків та область вчора, 12 липня, ввечері накрила сильна злива зі шквальним вітром.

За попередніми даними одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали, з них одна дитина, повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини.

Відомо про такі наслідки негоди:

  • у селі Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка;
  • у Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало три людини;
  • в Основ’янському районі внаслідок падіння дерева постраждала семирічна дівчинка;
  • у Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 року народження;
  • у Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих;
  • у Харківському районі від станції Покотилівка у бік міста Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

Прес-служба «Укрзалізниці» вчора ввечері повідомляла, що шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах призвели до затримки низки поїздів у регіоні.

Компанія вивела резервні тепловози. Повідомлялося, що жодного рейсу було не скасовано.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні вранці повідомив у своєму Telegram-каналі, що в області без електроенергії залишаються близько 30 тис. абонентів.

На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів, — зазначив він.

Також Синєгубов попереджає, що в Харкові та області зберігається загроза повторного буревію.

13 липня очікується гроза, місцями град і шквали 15−20 метрів на секунду. Будьте обережними. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці! — наголосив він.

Наслідки негоди на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Наслідки негоди на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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