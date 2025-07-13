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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 12 липня, тероризували два райони Дніпропетровщини.
Про це сьогодні, 13 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зафіксовано такі наслідки:
- по Синельниківському району ворог бив безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік. Гучно було у Межівській, Покровській, Великомихайлівській громадах. Там сталося декілька займань — горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей, він частково знищений. Також є руйнування на території підприємства. Понівечені приватний будинок, два комбайни, авто;
- на Нікопольський район росіяни скерували важку артилерію та fpv-дрони. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади. Пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених.
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