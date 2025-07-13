Последствия российских обстрелов Синельниковщины, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n207761-rashisty-s-vechera-terrorizirovali-dva-rayona-dnepropetrovschiny-ranen-chelovek-ova-foto.html

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Російські загарбники з вечора вчорашнього дня, 12 липня, тероризували два райони Дніпропетровщини.

Про це сьогодні, 13 липня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зафіксовано такі наслідки: