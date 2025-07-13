Последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, фото: «Голос Украины»

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Збитки довкіллю від повномасштабного російського вторгнення в Україну вже сягають 108 млрд євро. Станом на сьогодні вже зафіксовано понад 9 тис. кейсів руйнування довкілля через дії рф.

Про це під час тематичної панелі, присвяченої відновленню довкілля України, яка відбулася в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі розповіла Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, повідомляє прес-служба Міндовкілля.

Серед тих, які найбільше шокували світ, — підрив Каховської греблі, отруєння річки Сейм, влучання у НБК ЧАЕС. Майже 23% загальної території України все ще заміновано, — зазначила Гринчук.

Збитки гідротехнічній інфраструктурі оцінюються у мінімум 746 мільйонів доларів, а потреби на відновлення — у майже 11 мільярдів доларів. 10,6 трлн євро — збитки сфери надрокористування України. Близько 50% найважливіших, так званих критичних мінеральних ресурсів України, перебувають у окупованих росією регіонах, — додала вона.

За її словами, масштаб цього терору робить питання захисту довкілля не просто питанням якості життя — це питання безпеки всього континенту.