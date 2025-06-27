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Последствия российского ракетного удара по Луцку, фото: Государственная экологическая инспекция в Волынской области
Ракетный удар по Луцку 6 июня нанес ущерб окружающей среде на 700 млн грн — экологиhttps://racurs.ua/n207371-raketnyy-udar-po-lucku-6-iunya-nanes-uscherb-okrujauschey-srede-na-700-mln-grn-ekologi.htmlРакурс
Ракетний удар по Луцьку, здійснений рашистами в ніч на 6 червня, завдав значної шкоди довкіллю.
Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції у Волинській області за результатами проведених спеціалістами обстежень.
Зазначається, що загальна сума збитків включає:
- понад 700 млн грн шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань;
- близько 700 тис. грн шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Матеріали передано до правоохоронних органів.
Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень, — додали у відомстві.
Нагадаємо, Луцьк в ніч на 6 червня атакували шість російських ракет та 15 безпілотників. Двоє людей загинули, понад 30 постраждали.
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