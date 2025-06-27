Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Луцку, фото: Государственная экологическая инспекция в Волынской области

Ракетный удар по Луцку 6 июня нанес ущерб окружающей среде на 700 млн грн — экологи

27 июн 2025, 13:48
999

Ракетний удар по Луцьку, здійснений рашистами в ніч на 6 червня, завдав значної шкоди довкіллю.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції у Волинській області за результатами проведених спеціалістами обстежень.

Зазначається, що загальна сума збитків включає:

  • понад 700 млн грн шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань;
  • близько 700 тис. грн шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Матеріали передано до правоохоронних органів.

Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень, — додали у відомстві.

Наслідки російського ракетного удару по Луцьку, фото: Державна екологічна інспекція у Волинській області

Нагадаємо, Луцьк в ніч на 6 червня атакували шість російських ракет та 15 безпілотників. Двоє людей загинули, понад 30 постраждали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров