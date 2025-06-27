Наслідки російського ракетного удару по Луцьку, фото: Державна екологічна інспекція у Волинській області

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Ракетний удар по Луцьку, здійснений рашистами в ніч на 6 червня, завдав значної шкоди довкіллю.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції у Волинській області за результатами проведених спеціалістами обстежень.

Зазначається, що загальна сума збитків включає:

понад 700 млн грн шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань;

близько 700 тис. грн шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Матеріали передано до правоохоронних органів.

Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень, — додали у відомстві.

Нагадаємо, Луцьк в ніч на 6 червня атакували шість російських ракет та 15 безпілотників. Двоє людей загинули, понад 30 постраждали.