Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

Российские обстрелы за сутки привели к десяти пожарам на Херсонщине (ФОТО)

13 июл 2025, 12:58
999

На Херсонщині протягом доби рятувальники 24 рази виїжджали на пожежі — десять з них сталися через ворожі обстріли.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • у Херсоні після обстрілу горіли гаражі та нежитлова будівля;
  • передмістя Херсона, Білозерка, Дар’ївка та Нововоронцовська громада — внаслідок атак частково зазнали пошкоджень та загорілися житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Зазначається, що на відкритих територіях області зафіксували 14 пожеж сухої рослинності (з них чотири — унаслідок обстрілів), загальна площа гасіння — понад 10 га.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров