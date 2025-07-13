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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Російські обстріли спричинили за добу десять пожеж на Херсонщині (ФОТО)

13 лип 2025, 12:58
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На Херсонщині протягом доби рятувальники 24 рази виїжджали на пожежі — десять з них сталися через ворожі обстріли.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • у Херсоні після обстрілу горіли гаражі та нежитлова будівля;
  • передмістя Херсона, Білозерка, Дар’ївка та Нововоронцовська громада — внаслідок атак частково зазнали пошкоджень та загорілися житлові будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Зазначається, що на відкритих територіях області зафіксували 14 пожеж сухої рослинності (з них чотири — унаслідок обстрілів), загальна площа гасіння — понад 10 га.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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