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Последствия российской воздушной атаки, скриншот видео
Сколько дронов, КАБов и ракет применили рашисты за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207769-skolko-dronov-kabov-i-raket-primenili-rashisty-za-nedelu-rasskazal-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники за тиждень для завдання ударів по Україні застосували понад 1,8 тис. дронів, понад 1,2 тис. керованих авіабомб і 83 ракети різних типів.
Про це сьогодні, у неділю 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей, — наголошують Зеленський. — Але попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО.
За його словами, особливо добре у захисті українського неба себе показують дрони-перехоплювачі — вже сотні збиттів російсько-іранських «шахедів» за цей тиждень.
І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо, — зазначив він.
Зеленський наголошує, що «Шахеди» — один з російських способів затягувати війну.
Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, «сімки» та всіх партнерів, — додав він.