Наслідки російської повітряної атаки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207769-skilky-droniv-kabiv-ta-raket-zastosuvaly-rashysty-za-tyjden-rozpoviv-zelenskyy-video.html

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Російські загарбники за тиждень для завдання ударів по Україні застосували понад 1,8 тис. дронів, понад 1,2 тис. керованих авіабомб і 83 ракети різних типів.

Про це сьогодні, у неділю 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей, — наголошують Зеленський. — Але попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО.

За його словами, особливо добре у захисті українського неба себе показують дрони-перехоплювачі — вже сотні збиттів російсько-іранських «шахедів» за цей тиждень.

І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо, — зазначив він.

Зеленський наголошує, що «Шахеди» — один з російських способів затягувати війну.