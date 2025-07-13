Уничтожение российского ЗРК, скриншот видео

https://racurs.ua/n207770-vsu-barajiruuschim-boepripasom-unichtojili-rossiyskiy-buk-stoimostu-45-mln-dollarov-video.html

Ракурс

Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу окупантів середньої дальності «Бук-М3».

Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На відео показано, як у виявлений комплекс ППО влучає баражуючий боєприпас.

«Бук-М3» є однією із ключових компонентів ППО ворога. Вартість комплексу становить близько 45 млн дол. США.