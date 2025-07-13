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Знищення російського ЗРК, скріншот відео
ЗСУ баражуючим боєприпасом знищили російський «Бук» вартістю 45 млн доларів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207770-zsu-barajuuchym-boieprypasom-znyschyly-rosiyskyy-buk-vartistu-45-mln-dolariv-video.htmlРакурс
Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу окупантів середньої дальності «Бук-М3».
Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
На відео показано, як у виявлений комплекс ППО влучає баражуючий боєприпас.
«Бук-М3» є однією із ключових компонентів ППО ворога. Вартість комплексу становить близько 45 млн дол. США.