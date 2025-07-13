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Ракурс
Знищення російського ЗРК, скріншот відео

ЗСУ баражуючим боєприпасом знищили російський «Бук» вартістю 45 млн доларів (ВІДЕО)

13 лип 2025, 13:56
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Розвідники бригади «Чорний ліс» виявили та скоригували вогонь по станції новітнього зенітно-ракетного комплексу окупантів середньої дальності «Бук-М3».

Відповідне відео сьогодні, 13 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На відео показано, як у виявлений комплекс ППО влучає баражуючий боєприпас.

«Бук-М3» є однією із ключових компонентів ППО ворога. Вартість комплексу становить близько 45 млн дол. США.

Джерело: Ракурс


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