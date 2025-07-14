Выплату при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. грн. Фото:

https://racurs.ua/n207797-za-rojdenie-rebenka-v-ukraine-budut-platit-50-tys-grn-novyy-zakonoproekt.html

Ракурс

Одноразову виплату після народження дитини в Україні планують підвищити.

Кабінет міністрів підготував новий законопроект, який передбачає підвищити одноразову виплату після народження дитини до 50 тис. грн. наразі ця виплата становить 10,3 тис. грн. Також урядовці пропонують збільшити виплати матерям без професійного стажу до 7 тис. грн на місяць. Про це 14 липня поінформував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також очільник уряду зазначив про плани впровадити програму «єЯсла»: після того як дитині виповниться рік, батьки матимуть вибір: повернутися на роботу чи виховувати дитину до трьох років. Якщо громадяни оберуть перший варіант, то держава щомісячно платитиме 8 тис. грн. А в разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка.

Зазначається, що «Пакунок малюка» можна буде забрати у вигляді допомоги або грошової компенсації (понад 7,5 тис. грн). Ще одна новація — це «Пакунок школяра», яка передбачає виділення 5 тис. грн на шкільне приладдя для кожного першокласника.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.