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На водоемах Украины за сутки погибли восемь человек, фото: ГСЧС
40 детей погибли на водоемах Украины с начала года — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n207814-40-detey-pogibli-na-vodoemah-ukrainy-s-nachala-goda-gschs-foto.htmlРакурс
На водоймах України з початку року загинули вже 40 дітей.
Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за минулу добу в Україні на воді загинули загалом восьмеро осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині.
Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.
Також напередодні у Журавлівському гідропарку в Харкові потонув восьмирічний хлопчик.
Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню, — розповіли у відомстві.
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