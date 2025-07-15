На водоемах Украины за сутки погибли восемь человек, фото: ГСЧС

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На водоймах України з початку року загинули вже 40 дітей.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за минулу добу в Україні на воді загинули загалом восьмеро осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині.

Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.

Також напередодні у Журавлівському гідропарку в Харкові потонув восьмирічний хлопчик.