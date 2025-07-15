Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию, фото: «Кадровик.UA»

https://racurs.ua/n207813-komitet-rady-podderjal-prodlenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

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Комітет Верховної Ради з питань оборони вже в 16-й раз схвалив продовження воєнного стану та загальної мобілізації (законопроекти 13471 та 13472).

Про це сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — 17 та 17, одноголосно, — зазначив Железняк.

Очікується, що сьогодні ці законопроекти розгляне парламент.

В результаті їх ухвалення воєнний стан та мобілізація будуть продовжені ще на 90 днів — з 7 серпня до 5 листопада.

Відповідні законопроекти президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту вчора, 14 липня.