Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

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В Украине продолжат военное положение и мобилизацию, фото: «Кадровик.UA»
Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизацииhttps://racurs.ua/n207813-komitet-rady-podderjal-prodlenie-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.htmlРакурс
Комітет Верховної Ради з питань оборони вже в 16-й раз схвалив продовження воєнного стану та загальної мобілізації (законопроекти 13471 та 13472).
Про це сьогодні, 15 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За — 17 та 17, одноголосно, — зазначив Железняк.
Очікується, що сьогодні ці законопроекти розгляне парламент.
В результаті їх ухвалення воєнний стан та мобілізація будуть продовжені ще на 90 днів — з 7 серпня до 5 листопада.
Відповідні законопроекти президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту вчора, 14 липня.