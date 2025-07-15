Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эвика Силиния прибыла в Киев, фото: x.com/EvikaSilina

Премьер-министр Латвии прибыла с визитом в Киев (ФОТО)

15 июл 2025, 11:19
999

До Києва сьогодні, 15 липня, у День Української Державності, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.

Про це вона вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.

На запрошення Президента України Володимира Зеленського я перебуваю в Києві, щоб взяти участь у церемонії святкування річниці української державності та зустрітися з українськими високопосадовцями, — зазначила Сілінія.

Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру, — додала вона.

Евіка Сілінія прибула до Києва, фото: x.com/EvikaSilina

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров