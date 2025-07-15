Эвика Силиния прибыла в Киев, фото: x.com/EvikaSilina

https://racurs.ua/n207812-premer-ministr-latvii-pribyla-s-vizitom-v-kiev-foto.html

Ракурс

До Києва сьогодні, 15 липня, у День Української Державності, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.

Про це вона вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.

На запрошення Президента України Володимира Зеленського я перебуваю в Києві, щоб взяти участь у церемонії святкування річниці української державності та зустрітися з українськими високопосадовцями, — зазначила Сілінія.