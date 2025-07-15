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Эвика Силиния прибыла в Киев, фото: x.com/EvikaSilina
Премьер-министр Латвии прибыла с визитом в Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n207812-premer-ministr-latvii-pribyla-s-vizitom-v-kiev-foto.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 15 липня, у День Української Державності, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.
Про це вона вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.
На запрошення Президента України Володимира Зеленського я перебуваю в Києві, щоб взяти участь у церемонії святкування річниці української державності та зустрітися з українськими високопосадовцями, — зазначила Сілінія.
Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру, — додала вона.
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