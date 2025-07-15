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Ракурс
Евіка Сілінія прибула до Києва, фото: x.com/EvikaSilina

Прем'єр-міністр Латвії прибула з візитом до Києва (ФОТО)

15 лип 2025, 11:19
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До Києва сьогодні, 15 липня, у День Української Державності, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.

Про це вона вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.

На запрошення Президента України Володимира Зеленського я перебуваю в Києві, щоб взяти участь у церемонії святкування річниці української державності та зустрітися з українськими високопосадовцями, — зазначила Сілінія.

Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру, — додала вона.

Евіка Сілінія прибула до Києва, фото: x.com/EvikaSilina

Джерело: Ракурс


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