Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Евіка Сілінія прибула до Києва, фото: x.com/EvikaSilina
Прем'єр-міністр Латвії прибула з візитом до Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207812-premier-ministr-latviyi-prybula-z-vizytom-do-kyieva-foto.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 15 липня, у День Української Державності, прибула голова латвійського уряду Евіка Сілінія.
Про це вона вранці повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі X.
На запрошення Президента України Володимира Зеленського я перебуваю в Києві, щоб взяти участь у церемонії святкування річниці української державності та зустрітися з українськими високопосадовцями, — зазначила Сілінія.
Латвія була, є і буде з Україною, доки не буде досягнуто справедливого і тривалого миру, — додала вона.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...