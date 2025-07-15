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Ракурс
На водоймах України за добу загинули вісім людей, фото: ДСНС

40 дітей загинули на водоймах України з початку року — ДСНС (ФОТО)

15 лип 2025, 12:57
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На водоймах України з початку року загинули вже 40 дітей.

Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за минулу добу в Україні на воді загинули загалом восьмеро осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині.

Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.

Також напередодні у Журавлівському гідропарку в Харкові потонув восьмирічний хлопчик.

Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню, — розповіли у відомстві.

На водоймах України за добу загинули вісім людей, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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