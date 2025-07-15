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На водоймах України за добу загинули вісім людей, фото: ДСНС
40 дітей загинули на водоймах України з початку року — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207814-40-ditey-zagynuly-na-vodoymah-ukrayiny-z-pochatku-roku-dsns-foto.htmlРакурс
На водоймах України з початку року загинули вже 40 дітей.
Про це сьогодні, 15 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за минулу добу в Україні на воді загинули загалом восьмеро осіб, серед них — одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині.
Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.
Також напередодні у Журавлівському гідропарку в Харкові потонув восьмирічний хлопчик.
Дитина зникла під час купання. На пошуки одразу вирушили водолази ДСНС. Тіло хлопчика знайшли сьогодні вранці та підняли на поверхню, — розповіли у відомстві.
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