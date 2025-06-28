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Вода у червні забрала вже майже сто життів, фото: «Администрация Богородского городского округа»
Майже 100 людей загинули на воді протягом червня — ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n207407-mayje-100-ludey-zagynuly-na-vodi-protyagom-chervnya-dsns.htmlРакурс
Протягом червня на воді загинули 98 людей, серед яких восьмеро дітей.
Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.
Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини. Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що загалом з початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.
Це приголомшливі цифри, що свідчать про надзвичайну небезпеку. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність. Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! — наголошують у ДСНС і закликають українців не нехтувати правилами безпеки.
Якщо ви стали свідком того, як тоне людина — одразу телефонуйте за номером 101! — додали у ДСНС.