Вода у червні забрала вже майже сто життів, фото: «Администрация Богородского городского округа»

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Протягом червня на воді загинули 98 людей, серед яких восьмеро дітей.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба ДСНС.

Лише упродовж останнього тижня вода забрала життя 9 людей, з них 2 дитини. Зокрема, нещодавно у Харківській області водолази дістали тіло 13-річного хлопчика, який зник під час купання у річці, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що загалом з початку року на водних об'єктах загинуло вже 467 осіб, у тому числі 28 дітей.

Це приголомшливі цифри, що свідчать про надзвичайну небезпеку. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність. Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! — наголошують у ДСНС і закликають українців не нехтувати правилами безпеки.