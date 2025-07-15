Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра. Фото:

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Ракурс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади.

Очільник уряду у вівторок, 15 липня, подав Верховній Раді прохання про відставку. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Денис Шмигаль перебував на посаді очільника уряду понад 5 років.

Нагадаємо, 13 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з президентом Володимиром Зеленським. За її результатами глава держави пообіцяв «відчутну управлінську трансформацію».

А наступного дня Зеленський заявив, що запропонував очолити уряд першій віце-прем'єр-міністру — міністру економіки Юлії Свириденко. Зробив він це в обхід Конституції, бо основний закон України передбачає, що кандидатуру на посаду прем'єр-міністра вносить глава держави за пропозицією коаліції депутатських фракцій Верховної Ради.