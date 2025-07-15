Страны Евросоюза не согласовали 18-й пакет санкций. Фото:

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Європейський Союз знову не дійшов згоди щодо запровадження нових санкцій проти рф.

У вівторок, 15 липня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії. Проти запровадження санкцій виступили представники Словаччини та Мальти. Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у соцмережі X.

Сьогодні немає зеленого світла на санкції проти росії. І Мальта, і Словаччина з різних причин заявили, що не можуть сьогодні на це дати згоду. Можливо, це відбудеться завтра, коли зустрінуться посли ЄС, — написав він.

Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету увійдуть, зокрема, динамічне утворення стелі цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», нові обмеження проти російських банків.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 9 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії через вето Словаччини. Кабінет Роберта Фіцо наполягав на тому, що Братислава не підтримає жодного нового санкційного пакета без гарантій від Єврокомісії щодо ініціативи RePowerEU.