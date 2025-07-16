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Рашисты строят сеть кремлевских церквей на ВОТ Запорожья — ЦНСhttps://racurs.ua/n207846-rashisty-stroyat-set-kremlevskih-cerkvey-na-vot-zaporojya-cns.htmlРакурс
У Запорізькій області російські загарбники розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів підконтрольної російської православної церкви в межах так званої «Бердянської єпархії».
Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.
Зазначається, що за будівництво відповідальні:
- росіянин Іван Дмітрієв;
- зрадник України Євгеній Баліцький
Кремлівська церква — це частина «руского міра», що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом рф і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму, — наголошують у ЦНС.
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