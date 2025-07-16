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Оккупанты строят сеть подконтрольных кремлю церквей, фото: «Википедия»

Рашисты строят сеть кремлевских церквей на ВОТ Запорожья — ЦНС

16 июл 2025, 17:54
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У Запорізькій області російські загарбники розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів підконтрольної російської православної церкви в межах так званої «Бердянської єпархії».

Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

Зазначається, що за будівництво відповідальні:

  • росіянин Іван Дмітрієв;
  • зрадник України Євгеній Баліцький

Кремлівська церква — це частина «руского міра», що служить війні, а не вірі. Вона напряму фінансується урядом рф і виконує роль релігійної обгортки для колоніалізму, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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