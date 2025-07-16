Окупанти розбудовують мережу підконтрольних кремлю церков, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n207846-rashysty-rozbudovuut-mereju-kremlivskyh-cerkov-na-tot-zaporijjya-cns.html

Ракурс

У Запорізькій області російські загарбники розгортають нову фазу ідеологічної експансії — будівництво храмів підконтрольної російської православної церкви в межах так званої «Бердянської єпархії».

Про це сьогодні, 16 липня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

Зазначається, що за будівництво відповідальні:

росіянин Іван Дмітрієв;

зрадник України Євгеній Баліцький