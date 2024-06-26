Скільки українців проживає на окупованих територіях, розповіли в уряді

Мільйони українців залишаються на окупованих територіях, карта: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n196696-skilky-ukrayinciv-projyvaie-na-okupovanyh-terytoriyah-rozpovily-v-uryadi.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України перебувають 6 млн українських громадян, з них 1,5 млн — це діти.

.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Культура під час війни. Людський капітал» заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Водночас ми говоримо про майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Дехто з них залишився без нічого, однак не змінюють своєї донецької чи луганської прописки, чекаючи на повернення, — додала вона.

Верещук наголосила, що людський капітал також складають українці, які виїхали за межі країни. За її словами, люди готові повертатися на деокуповані території щойно закінчаться активні бойові дії.

Під час закордонних відряджень я завжди зустрічаюся з нашою діаспорою, а також громадянами, які виїхали після 24 лютого, — розповіла вона. — 90% з них зі сльозами на очах кажуть, що вони хочуть повернутись, щойно дозволить безпекова ситуація.

Джерело: «Укрінформ»