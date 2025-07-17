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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

64 беспилотника атаковали Украину в ночь на 17 июля (ИНФОГРАФИКА)

17 июл 2025, 09:21
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 липня (із 20.30 16 липня), атакували Україну загалом 64 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (59 із них — «шахеди»). Про це повідомляється у Telegam-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито 36 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни;
  • п’яит дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • зафіксовано влучання 23 БПЛА у п’яти локаціях.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область. Прес-служба ДСНС повідомляє, що на Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки дронів загинула людина, ще п’ятьох поранено.

У Дніпрі виникли пожежі, пошкоджені підприємства. Залучалися 76 рятувальників і 24 одиниці техніки. Всі пожежі ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Источник: Ракурс


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