64 безпілотники атакували Україну в ніч на 17 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n207857-64-bezpilotnyky-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-17-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 липня (із 20.30 16 липня), атакували Україну загалом 64 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (59 із них — «шахеди»). Про це повідомляється у Telegam-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито 36 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни;
- п’яит дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- зафіксовано влучання 23 БПЛА у п’яти локаціях.
Основним напрямком удару була Дніпропетровська область. Прес-служба ДСНС повідомляє, що на Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки дронів загинула людина, ще п’ятьох поранено.
У Дніпрі виникли пожежі, пошкоджені підприємства. Залучалися 76 рятувальників і 24 одиниці техніки. Всі пожежі ліквідовано, — розповіли у відомстві.