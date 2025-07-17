Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n207857-64-bezpilotnyky-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-17-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 липня (із 20.30 16 липня), атакували Україну загалом 64 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (59 із них — «шахеди»). Про це повідомляється у Telegam-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30:

протиповітряною обороною збито 36 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни;

п’яит дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

зафіксовано влучання 23 БПЛА у п’яти локаціях.

Основним напрямком удару була Дніпропетровська область. Прес-служба ДСНС повідомляє, що на Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки дронів загинула людина, ще п’ятьох поранено.