43 человека попали в больницу в результате массового отравления во львовском ресторане

Во Львовской области произошло массовое отравление, фото: Национальная полиция

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Ракурс

У Львові стався випадок масово отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного.

Станом на 22.00 вчорашнього дня, 16 липня, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи, з них троє дітей. Про це повідомляє преc-служба поліції Львівщини.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі обставини події встановлюються, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Вчора власник ресторану «Китайський привіт» у Львові Міша Кацурін на своїй сторінці у соцмережі Instagram повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові й потрапив до інфекційного відділення. На той час йому було відомо про 11 постраждалих відвідувачів закладу.

Попередня гіпотеза — яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня, — зазначив він.

Кацурін повідомив, що постраждалим сплатять рахунки за лікування, та пообіцяв утилізувати усі продукти у «Китайському привіті», незалежно від результатів їх перевірки санстанцією.